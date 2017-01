Mullu langes Pärnumaal kuritegevuse tase, kuid kasvas tapmiste arv

Varguste arv langes lausa 33 protsenti ehk 191 juhtumi võrra (585/394). Lähisuhtevägivalla juhtumeid registreeriti 29 protsenti ehk 24 võrra 2015. aastast vähem (84/60).

Rõõmustavalt kaheneb Lääne piirkonnas jätkuvalt üldine kuritegevus (7%) ja Pärnumaal on kokkuvõttes taas kuritegusid aasta varasemaga võrreldes vähem registreeritud.

Kahjuks kasvas siin 67 protsendi võrra tapmiste hulk ja lisandus kuriteoliike, mis liigseks positiivsuseks siiski põhjust ei anna. 2015. aastal pandi Pärnumaal toime üks tapmine. Lisaks oli üks tapmiskatse ja üks mõrvakatse. Ühe kriminaalmenetluses, mis alustati tapmist käsitleva paragrahvi alusel, selgus uurimise tulemusena, et tegemist oli õnnetusjuhtumiga.

Samal ajal ei jäänud ükski tapmine mullu lahenduseta.

"Möödunud aasta jääb meelde kui raskete isikuvastaste kuritegude aasta. Kohe aasta algul jahmatas meid taksojuhi julm mõrv ja tavalisest rohkem oli Pärnumaal olmetapmisi, kus omavahelise tüli käigus tapeti tuttav või lähedane. Tuleb tunnustada tublisid politseinikke ja prokuröre, kes on kõik need kuriteod lahendanud ja nende toimepanijad kohtu ette viinud," ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kristine Tamm.

Aja märk on esimese rahvusvahelise piiriülese inimkaubanduse juhtumi avastamine ja lahendamine. "Eesti on transiitriik, mida näitas asjaolu, et iraaklastest inimkaubitsejad võtsid suuna Soome kui heaoluriiki, kuhu õnneks ebaseaduslikud immigrandid ei jõudnud. Ka selle kuriteo lahendamisel on märksõnad kiirus, rahvusvaheline koostöö ja professionaalsus," lisas Tamm.

Piiriülese kuritegevuse näiteks olid lähiriikide kodanike toimepandud sõidukivargused, mille lahendamine nõudis samuti head koostööd nii Eestis kui välisriikide õiguskaitseasutustega. Organiseeritud kuritegevuse puhul on tähtis nii kurjategijate tabamine ja karistamine kui kuritegeliku tulu äravõtmine, et takistada selle kasutamist uute tegude organiseerimiseks ja toimepanekuks. Lääne ringkonnaprokuratuuri menetluses olnud autovarguste puhul konfiskeeriti mullu kriminaaltulu summas 17 000 eurot.

Prokuratuuris peetakse arvestust ka inimeste üle, kelle suhtes on lõpliku menetlusotsuseni jõutud. 2016. aastal kasvas nende hulk Lääne ringkonnaprokuratuuris 133 inimese ehk kaheksa protsendi võrra.