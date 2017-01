Šveitsi arst ja loodusteadlane Paracelsus, kes tegutses 16. sajandil, on end kirjutanud teadusajalukku väitega, et kõik on mürk ja kõik on ravim, oleneb vaid aine kogusest. See reegel on universaalne, kehtides nii soola, suhkru kui etanooli puhul.