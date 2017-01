Kohus mõistis elukaaslase tapnud naise vangi

Karistuse alguseks loetakse mullu 29. augustit, millest alates on naine olnud eelvangistuses.

Sunniraha ja eri menetluskulude eest peab süüdimõistetu maksma riigituludesse kokku 3592 eurot.

Lääne ringkonnaprokurör Gardi Anderson küsis kohtualuse karistuseks seitse ja pool aastat, võttes arvesse tema puhtsüdamlikku ülestunnistust, aga ka ükskõiksust.

Anderson lausus veendumusega, et kohtualuse süü on leidnud tõendamist. Ta tõi muu hulgas esile, et ehkki ohvri haavast verd lausa purskas ja soolgi tuli sealt välja, ei katnud lööja kinni mehe haava ega kutsunud kohe kiirabi.

Kaitsja Rünno Roosmaa viitas eri kergendavatele asjaoludele ja palus kohtul kaaluda miinimumkaristuse määramist. Karistusseadustiku järgi on tapmise eest vähim võimalik karistus kuueaastane vangistus.

Roosmaa tõi esile kohtualuse kahetsuse ja tervise. Kaitsja sõnutsi võis noaga löömisele eelnenud väidetav solvang mõjuda Enele teisiti kui psüühiliste erivajadusteta inimesele.

Kohtueelsel ülekuulamisel väitis naine, et oli 54aastase elukaaslasega õlut juues tülli läinud, mispeale mees olla teda sõimanud ja korra metallkühvliga ähvardanud. Süüdistatav ütles, et haaras kööginoa ja pussitas meest sõnagi lausumata kõhtu ja seepeale hakkas voolama ohtralt verd.

Selle asemel et kiirabi kutsuda või haav kinni siduda, pani Ene mehele teki peale, jõi õlut edasi ja heitis hiljem ohvri kõrvale magama. Mees olnud elus veel järgmisel päevalgi.

Ekspertiis näitas, et tapetu organismis alkoholi polnud.

Et ohver oli olnud meedikute ja politsei saabumise ajaks surnud tunde, võisid kaitsja ütlust mööda olla joobemärgid uurimise ajaks kadunud. Seejärel andis ta mõista, et juhtunus pruukis olla oma osa ohvri joobelgi.

Prokurör vastas seepeale, et tapetule ei saa purjusolekut ette heita. Pealegi jääb tema teadmist mööda joove surnu organismi ega kahane.

"Kohtualune, kas soovite öelda viimase sõna?" küsis kohtunik eilse istungi lõpus.

"Ei soovi," vastas Ene pisarsilmil.

Otsust oleks võimalik edasi kaevata seitsme päeva jooksul. Kohtuniku küsimusele, kas otsust soovitakse edasi kaevata, vastasid pooled siiski eitavalt.