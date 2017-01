Säästumarketid suletakse pärast vabariigi aastapäeva

Papiniidu ja Lepa Säästumarket suletakse 26. veebruari õhtul, Härma Säästumarket 12. märtsi õhtul.

Papiniitu ja Lepa keskusesse uusi poode asemele ei tule, Härma kaubahoovis suletava Säästumarketi asemel avatakse mini-Rimi. Härma mini-Rimi on külastajatele avatud 29. märtsist.

Nädal enne kaupluste sulgemist teavitatakse sellest klientegi.

Rimi pressiesindaja sõnutsi ei maksa Säästumarketite külastajatel karta, et sulgemisootuses kauplustes jääb enne kinniminekut kaupa vähemaks. "Kuni sulgemiseni peaks kõigis Säästumarketites tavapärane sortiment saadaval olema," kinnitas Bats.

Nii Papiniidu kui Lepa Säästumarketi teenindajatele on pakutud jätkata tööd aprillis avatavas Pärnu Vana turu ehk Suur-Sepa Rimi supermarketis.

"Meil on väga hea meel, et suletavate Säästumarketite teenindajad on otsustanud jätkata töötamist Rimi uues supermarketis. Kuna supermarketis on teenindajatel rohkem eri töölõike, samuti on kauplus oluliselt suurem Säästumarketitest, on vajadus teenindajate järele suurem kui suletavate Säästumarketite teenindajate hulk. Seetõttu otsime kollektiivi töötajaid juurde," rääkis Bats.

Avatavasse supermarketisse otsib Rimi peale teenindajate juhatajatki.

Suur-Sepa supermarket teeb uksed lahti 5. aprillil.