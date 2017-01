Elekter põhjustas Pärnumaal mullu ühe õnnetuse

Elektriõnnetustes hukkus neli inimest, raskelt sai kannatada kaheksa ja kergemalt 42 inimest.

Pärnumaal oli mullu üks elektrist põhjustatud kergema tagajärjega õnnetus, mis juhtus kodus. Ühtegi elektrist põhjustatud tööõnnetust Pärnumaal ei toimunud.

2015. aastal juhtus Pärnumaal viis elektrist tingitud õnnetust – kõik kodudes ja kergemate tagajärgedega.

Võrreldes üle-eelmise aastaga pole elektriõnnetuste üldarv Eestis palju tõusnud, kuid märgatav on tööõnnetuste hulga suurenemine (seitsmelt 12ni) ja traagiliste tagajärgedega tööõnnetuste arvu kasv (ühelt kolmeni). Elektrist põhjustatud õnnetuste peapõhjused on ohutusnõuete eiramine, hooletus ja katkiste elektriseadmete kasutamine.

Enamik õnnetusi – 78 protsenti – toimus kodudes või nende lähiümbruses, 22 protsenti juhtudest moodustasid tööõnnetused. Kodustes oludes tingisid õnnetuse elektriohutusnõuete eiramine ja hooletus, osa õnnetusi juhtus remonditöödel, katkiste elektrijuhtmete või -seadmete kasutamisel või seadmete käsitsemisel valel otstarbel.

Tööõnnetused toimusid elektritööde käigus jaotlates ja õhuliinidel. Põhjuseks elektriohutusnõuete eiramine, aga ka rikkis elektriseadmed, hooletus ja isikukaitsevahendite puudumine.

Piirkonniti toimus õnnetusi kõige rohkem Põhja-Eestis (Tallinnas, Harjumaal) ja Ida-Virumaal (72 protsenti juhtudest).

Elektriõnnetuste tagajärjel kannatanud võib jaotada kolm vanuserühma: väikelapsed (22 protsenti õnnetustest), 20–29- (22 protsenti) ja 40–49aastased (18 protsenti). Tüüpjuhtumi korral pistis väikelaps mingi eseme pistikupessa. Õnnetusi juhtus samuti katkiste (pikendus)juhtmete tõttu nii toas kui õues ja rikkis või oludesse sobimatute seadmete kasutamise tõttu.

Kuna möödunud aastal toimus palju just elektriga seotud tööõnnetusi, tuletab TJA meelde, et kõigil tööprotsessis osalejatel (vastutav isik, tööjuht, tööline) tuleb kinni pidada kehtestatud ohutusnõuetest ja -reeglitest. Eelkõige peab enne tööleasumist veenduma, et töökoht oleks ette valmistatud, pingetu ja maandatud. Töötajal tuleb kasutada isikukaitsevahendeid.