Selts soovitab lemmikloomad enne kevadist jooksuaega steriliseerida

Eesti loomakaitse seltsi teatel pakuvad 30. jaanuarist 19. märtsini kestva kampaania raames kassidele ja koertele tavapärasest soodsamalt steriliseerimis- ja kastreerimisprotseduure 12 loomakliinikut Eestis. Neist üks asub Pärnus.

Emaste lemmikloomade steriliseerimine ja isaste kastreerimine aitab vähendada kodutute loomade arvukust: steriliseerimata kass võib aasta jooksul poegida kuni neli korda ja saada seega kokku umbes 20 järglast. Koerad võivad samuti aastas mitu korda poegida ja pesakonnas võib olla isegi 15 kutsikat. Arvestades, et suguküpseks saanud järglased sigivad omakorda, võib teisel aastal kassiperes olla 140 poega, kolmandal 1700 ja neljandal aastal võib algsel kassipaaril olla juba 20 000 järglast.

Loomade varjupaigad on tulvil hüljatud loomi, sest lemmikloomi sünnib rohkem, kui leidub neile kodusid. Igal aastal hukkub autorataste all, varjupaigas haiguste tõttu või halastussurmatakse kahetsusväärselt palju koeri ja kasse. Tulemus on kurb statistika: eelmisel aastal jõudis Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehasesse 14 tonni hukkunud või hukatud lemmikloomi.

Loomakaitse seltsi teatel kinnitavad paljud veterinaarid ja teaduslikud uuringud, et steriliseerimine on emase lemmiklooma tervisele ja enesetundele hea, vähendades emakapõletike, piimanäärme-, emaka- ja munasarjavähi riski, muutes looma rahulikumaks ja sõbralikumaks, hoides eemale võõrad ja haigusi edasi kandvad kastreerimata isasloomad. Emase jooksuaeg, tiinus ja imetamine kurnavad looma ja põhjustavad stressi.

Kastreeritud isased lemmikloomad on tervemad ja rahulikumad, muutudes tavaliselt kodusemaks, sest enam ei ahvatle ümbruses indlevad emased neid hulkuma minema ja teiste isastega kaklusi pidama. Kastreerimine ennetab munandivähi teket, eesnäärmeprobleeme, perianaalsete kasvajate ja songade kujunemist.

Steriliseeritakse ja kastreeritakse loomakliinikus üldnarkoosi all. Operatsioon on ohutu, rutiinne ja loomale suhteliselt valutu. Mõni tund pärast lõikust võib omanik looma koju viia ja tavaliselt võtab operatsioonist taastumine aega päeva.

Tänavune kampaania saab teoks koostöös lemmikloomatoidu maaletoojaga Purina, kes kingib igale steriliseeritud või kastreeritud kassile ja koerale toidupaki.