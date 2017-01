Ühisgümnaasiumi vilistlased julgustavad välismaal õppima

Välisülikooli õppima minek on vilistlaste jutu kohaselt aegamisi küpsev otsus, seetõttu on kohtumisele oodatud nii kõik Pärnumaa gümnasistid kui põhikoolide lõpuklasside õpilased. Kuulama ja küsima on oodatud samuti tulevaste tudengite vanemad.

"Pärnu ühisgümnaasiumist saadav keskharidus on igati konkurentsivõimeline, et jätkata haridusteed mõnes välis- või koduülikoolis. Neile, kes ise õppida soovivad, suudavad ühisgümnaasiumi õpetajad laduda väga tugeva vundamendi, mille peale saab üles ehitada iga valdkonna kõrghariduse," märkis kooli vilistlaste esindaja Annely Akkermann.

Ivar Merilo kõneleb õppimisest Riia Stockholmi ärikoolis, mida sealsed õpilased kutsuvad Baltikumi Harvardiks.

"Kiirelt arenev ja kasvav, tipptasemel uurimustöödega tegelemist võimaldav ülikool rikkaliku ajalooga Yorki linnas Põhja-Inglismaal pakkus minusugusele analüütilise mõtlemisega tudengile suurepärast võimalust end matemaatikas harida," kõneles Martin Andla.

"Mulle meeldivad teadmised, mulle meeldivad eri inimesed, mulle meeldib tundmatus kohas vette hüpata. Hollandis Groningeni ülikoolis psühholoogiat õppides kogesin just neid asju, mis mulle meeldivad," rääkis Dan Tõnus.

Paljudele riikidele on kõrgharidus tähtis ekspordi valdkond ja talentide haaramise poliitika. Teatavasti konkureerivad kõik riigid ja ettevõtted, mis tahavad olla edukad, loovale inimmõistusele, seetõttu on saatkondade ja ülikoolide enda levitatav materjal tihti kõigest reklaam.

Kell 16.30 ühisgümnaasiumis algaval kohtumisel räägivad välisülikoolide vilistlased, kuidas asjad tegelikult on – Eesti noorele.