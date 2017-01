Juhtkiri: Kodakondsus pole külvamiseks

Oleme ammu kummutanud jutud, nagu oleks Eesti kodakondsuspoliitika võrreldes ülejäänud riikidega liiga karm. Ei ole. Kas tõesti, nagu küsis Reformierakonnast Kristen Michal, oleks palju tahta, et meie kodanikuks saada sooviv inimene oskaks riigikeelt ja austaks põhiseadust?

Muide, Venemaagi eeldab välismaalasest kodakondsuse taotlejalt viie aasta pikkust alalist elamist Venemaal, lojaalsust, seaduslikku sissetulekuallikat ja vene keele oskust. Eestlasena tundub kuidagi imelik elada mujal riigis, oskamata seal räägitavat keelt. NSV Liidu ajal muutus selline eluviis vene keele ülimuslikkuse propageerimise tõttu võimalikuks, ehkki aja möödudes selgus, et vene keelest üksinda ei piisanud homo soveticus’e loomiseks.

Eesti kodakondsuse andmise aluseks peab jääma inimese soov saada meie kodakondseks. Koos sellest tulenevate kohustustega. Kodakondsus pole külvamiseks ega niisama jagamiseks.

Kõik Ratase avalduse kommenteerijad on seostanud seda eelkõige sisepoliitikaga, sooviga meeldida oma valijatele. Kuna kohalikel valimistel on valimisõigus niikuinii kõigil vastavasse ikka jõudnud inimestel, on Ratas riigikogu valimisi silmas pidades ajast tublisti ette veerenud.

Lõpuks: kuhu jääb inimese otsustamisvabadus? Kui ikka veerand sajandit pole olnud soovi Eesti kodakondsust omandada, siis milleks sundida? Kõik see ei tähenda, et hallipassimeestega ei peaks tegelema. Muu seas võiks välja selgitada, miks inimesed eelistavad halli tsooni jääda. Kui saame neile põhjustele jaole, hakkab vähenema kodakondsuseta isikute arv. Eesti kodakondsuspoliitika on teeninud meie riiki päris hästi ega ole kaalukat põhjust seda muuta.