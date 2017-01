Anu Lamp debüteerib Pärnu festivalil ooperilavastajana

"Traviata" lavastab armastatud näitleja, lavastaja ja õppejõud Anu Lamp, muusikajuht ja dirigent on Erki Pehk, kunstnik Madis Nurms, valguskunstnik Margus Vaigur ja koreograaf Ingmar Jõela.

Peaosades astuvad üles tenor Alex Kim Lõuna-Koreast ja sopran Anna Denisova Venemaalt. "Traviata" valmib koostöös Kaunase riikliku muusikateatriga.

Lamp on öelnud, et soovib "Traviata" lavale tuua autoritruult. "Meie lavastus peaks kõnelema meie kaasajast. Ja me oleme selles mõttes autoritruud, sest Verdi soovis omal ajal, et "Traviata" oleks ajakohane tükk ja kõnetaks publikut. Ja nii nagu Verdil võidab meilgi armastus surma," rääkis Lamp lavastuse konseptsioonist.

PromFestil etendub "Traviata" kahel korral: 5. mail kell 19 Vanemuise väikeses majas ja 9. mail kell 19 Pärnu kontserdimajas. Samuti näeb PromFesti "Traviatat" 8. augustil Tallinnas Birgitta festivalil ja detsembris Leedus Kaunase riiklikus muusikateatris.

PromFest toimub 5.–12. mail. Festivali raames toimub X Klaudia Taevi nimeline rahvusvaheline noorte ooperilauljate konkurss, peale selle mitu kontserti ja meistriklass lauljatele.

8. mail loodetakse publiku silme all püsitatada Guinnessi rekord, kui Schuberti "Ave Maria" kõlab järjepanu vähemalt 25 konkursil osaleva laulja esituses.