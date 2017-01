MustonenFest toob Pärnusse iidse Bütsantsi muusika

Igal MustonenFestil on üles astunud mõni rariteetse koorikultuuri esindajagi. Nii jõuab Pärnu Eliisabeti kirikusse iidse muusika traditsiooni kandja Rumeenia koor Byzantion, mis tutvustab Bütsantsi jumalateenistuste muusikat.

Teguseva kloostrikoorina lauldakse jumalateenistustel, aga korraldatakse ka koos Bütsantsi muusika assotsiatsiooniga meistrikursusi, konverentse ja Bütsantsi muusika festivale.

Andres Mustoneni ja Hortus Musicuse 1989. aastal algatatud barokkmuusikakontsertide sari on aastate jooksul kasvanud mahukaks festivaliks. See on avardanud ajastupiire, toonud Eestisse hulgaliselt mainekaid muusikuid ja jätkab kuuendat aastat MustonenFesti nime all. Festivali ühine nimetaja on Andres Mustoneni markantne muusikaline isiksus.

"MustonenFest ei ole alguskuupäevast lõppkontserdini kestev hetk, vaid pidev muusikas olek. Tegelen nende asjadega, mis on mulle tähtsad ja aktuaalsed. Need pole asjad, mis tooks kasu nüüd ja kohe. Mind huvitab festivalil kõik, mis on seotud meie üle 2000aastase tsivilisatsiooni lätetega, ja jätkan neid otsinguid, et oma leide publikuga jagada," ütles Andres Mustonen tänavuse festivali eel.

Festival toimub 27. jaanuarist 5. veebruarini ja jõuab kontsertidega peale Tallinna Peteburisse, Tartusse, Pärnusse ja Jõhvi. Kontsert "Bütsantsi hääled" toimub Pärnu Eliisabeti kirikus 1. veebruaril.