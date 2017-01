Eesti andis Rail Balticu kokkuleppe allkirjastamisele heakskiidu

Leedu valitsus andis Rail Balticu kokkuleppe heakskiidu eile ja Läti üleeile.

"Rail Baltic on Eestile väga oluline investeering, mis ühelt poolt toetab meie ettevõtlust, turismi ja transpordisektori arengut, teisalt ühendab meid tugevalt Kesk-Euroopaga. Mitme aasta jooksul tehtud analüüsid ja eeluuringud annavad meile kindluse, et Eesti saab uue, kiire, energiasäästliku, keskkonnahoidliku ja ohutu transpordiliini, mis on kasulik projekt Eestile ja kogu Euroopale," selgitas peaminister Ratas.

Ratas möönis, et Rail Balticu sugused suurprojektid tekitavad ühiskonnas alati eri emotsioone ja arvamusi ning paratamatult ei jõua kõik inimesed ja spetsialistid konsensuseni.

"Siiski on mul hea meel, et sõna on saanud kõik osalised ja projekti etapiviisiline areng toetub tõenduspõhistele andmetele, põhjalikele läbirääkimistele ja kontrollitud faktidele. Nüüd on Eestil, Lätil ja Leedul aeg sõlmida riikidevaheline kokkulepe, milles paneme paika raudteeühenduse arendamise põhimõtted: marsruudi, tähtajad, tehnilised ja omandiküsimused, rahastamistingimused," selgitas Ratas.

Kokkulepe, mille peaminister tänase valitsuse volituse põhjal järgmisel teisipäeval Tallinnas allkirjastab, kajastab varem Balti riikide valitsusjuhtide või transpordivaldkonna ministrite ühisdeklaratsioonides või -avaldustes kokku lepitut, samuti ühisettevõtte RB Rail AS, kolme Balti riigi ja Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud Rail Balticu rahastuslepingutes sätestatut.