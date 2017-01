Juhtkiri: Elu pärast ühte öösel

Ehkki Bermudasse jäävate lõbustuskohtade omanikud on teadvustanud endale korrarikkumise probleemi ja turvamehed jälgivad isegi tänaval toimuvat, on politseil sinnakanti veel liiga tihti asja. Kurjameid, kui nad kaineks saavad, peaks mõtlema panema asjaolu, et lõviosa pahategijaid selgitatakse välja niikuinii ja karistus ei jää tulemata.

Nende asutuste lahtiolekuaja lühendamine tähendaks peatset uste kinnipanekut, mis ärile head ei tähenda. Pealegi mõelge, et kevadsuvisel ajal soovivad Pärnu külalised samuti kuskil niigi lühikest ööd veel veidi lühendada. Ilmselt on siin ruumi vastutustundlikule teenindamisele, et inimesele, kel on meri juba silmanähtavalt põlvini, enam juurde ei valata ja tal palutakse lahkuda.

Mida vähem võimaldatakse mehepoegadel ennast varblasest kotkaks juua, seda rahulikum on baaride juures tänaval. Seega tõdegem veel kord, et baaripidajad ise saavad peo käest ära mineku vältimiseks mõndagi teha.

Mida enam mõtlevad Pärnu baariomanikud klientide ja linnakodanike turvalisusele, seda parem.

Arvestades noorema rahva peoharjumusi, eriti õhtu alguse lükkumist üle kesköö, ei pruugi lahtiolekuaja lühendamisel ega alkoholimüügi piirangutel pidutsejatele mõju olla, küll aga kassale. Kui hammas juba verel, leitakse mingi lahendus kindlasti.

Mida enam mõtlevad Pärnu baariomanikud klientide ja linnakodanike turvalisusele, seda parem. Nii hoiame ära Tallinna olukorra, kus linnavalitsus asus ettevõtjail piirangutega käsi väänama, mille tulemusena on Suur-Karja tänaval tõesti rahulikum, aga vaid seetõttu, et lokaalid on tegevuse lõpetanud. See ei peaks olema Pärnu eesmärk.