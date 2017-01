POL toetab laste vaimse tervise keskust ligemale 100 000 euroga

"Kohalike omavalitsuste juhid tunnistavad üheselt, et keskus on oma vajalikkust igati tõestanud ja seetõttu peab selle tegevus jätkuma, kuid kogu projekti varjutab siiski halb asjaajamise käik," rääkis POLi juhatuse esimees Lauri Luur.

Keskus loodi 2014. aastal maaomavalitsusi kaasamata Norra projekti vahenditest. Projekti lõppemisel 2016. aastal distantseerus sotsiaalministeerium keskuse tegevuse toetamisest ja omavalitsused olid sunnitud ootamatult tekkinud lisakuluga leppima, kärpides muid koostöövaldkondi. Otsus rahastamise kohta tehti ainult 2017. aasta kohta ja edasine rahastus tuleb esmalt ministeeriumiga selgeks rääkida.

Luuri sõnade kohaselt jätkatakse sotsiaalministeeriumiga läbirääkimisi, et keskuse saatus ja riigi osalus selles võimalikult kiirelt selgeks saada. "Ilmselgelt ei ole siin kõik läbi mõeldud ega räägitud," avaldas Luur. "On fakt, et Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus on ainulaadne kogu vabariigis, kus osutatakse teenuseid kompleksselt nõustamises, teraapias ja meditsiinis. Toimuvad perede ja sotsiaaltöötajate koolitused, töötab koostöövõrgustik."