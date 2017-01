Saates “Eesti parim pagar” osalenud Irma sõnul on saate võtteplatsil söögi valmistamine keerulisem, kui see televiisorist paistab.

Saate “Eesti parim pagar” osavõtja Irma Koppel arvab, et see oli kui pea ees tundmatusse kohta hüppamine. “Mõtlesin, et mis see keeks siis ära teha ole. Aga tegelikult ärkad vara, sul on palav, koht on võõras, ahi ka ja ümberringi kaamerad. Kui sul läheb valesti, siis kaamera kohe suurendab.”