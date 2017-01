Selver võttis Pärnu vastu revanši

Karikavõitja Pärnu alustas Selveri kodusaalis bravuurikalt, võites esimese geimi 25:18. Teine ja kolmas geim kujunesid tasavägiseks, kuid numbritega 26:24 ja 29:27 osutus paremaks Selver.

Viimast geimi kontrollis juba kodumeeskond ja võitis 25:22.

Pärnu tiimi peatreener Avo Keel arvas pärast mängu, et Selver sai teenimatult palju punkte pärnakate kaitsevigadest. „Pääsesime mõnd palli lööma kolm–neli korda, kuid Selver lõi need ühe korraga ära,“ seletas Keel Postimehele. „Hästi sai Selver ka bloki kätte. Oleks tahtnud ikka punkte teenida. Tundub, et tabeli esimene Tartu on oma teed läinud ja mõtleme pigem sellele, kes on teine–kolmas. Ilmselt hakkame omavahel final four'is poolfinaali taguma.“

Turniiritabelit juhib Tartu Bigbank, teist kohta hoiab Tallinna Selver ja kolmandat Pärnu.