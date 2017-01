Kihnu saare tume tulevik

«Vene ajal oli tööd, ükskõik, kus ukse vahelt sisse läksid, igal pool oli tööd, nüüd ei ole,» tõdeb Arvo Lamend. Alates 1990ndast aastast kaluriametit pidanud mehe sõnul meri enam ära ei toida. «Detsembrist märtsini on vaikus, kevadel läheb räimepüügiks, siis on kuu aega tööd,» kirjeldas ta kalurite elu Kihnus. Kala on meres vähemaks jäänud ja kõikvõimalikud püügipiirangud on kalamehe elu kibedaks teinud. «Esimesed kümme aastat sai normaalselt töötada, aga siis hakkasid piirangud peale ja läks, nagu läks,» tõdes mees.