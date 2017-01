Jätkub kohus vendade Hiienurmede üle

Prokurör Gardi Anderson on kutsunud oma küsimustele vastama Eesti kohtuekspertiisi instituudi eksperdi Heldi Kase.

Kase nimetas Uibole tekitatud eluohtlike vigastustena paremal pool kehatüvel olevad lõikehaavad, mis ulatavad paremasse rinnaõõnde ja vigastavad kopse. Et nende vigastuste ümber on verevalumid rohkem väljendunud, usub ekspert, et need on ühed varasematest.

Ekspert näitab projektoriga fotosid taksojuhi vigastustest. Vennad Hiienurmed on vajunud neid vaadates kohtupingi taha kössi.

Kase sõnutsi on ohvri paremal käel haavu, mis viitavad, et ohver on enesekaitseks üritanud noalööke tõrjuda ja teisi kehaosi kaitstes noaterast haaranud.

Enesekaitsele võivad viidata vigastused jalgadelgi. Kase sõnutsi nähtub ohvri jalgadele tekitatud vigastustest, et ta võis olla nende tekkimise ajal kõhuli või üles tõstetud jalgadega selili.

Anderson taotles kohtult lisatõendite kogumist, kuna süüdistatavad andsid esimesed ütlused alles istungil. Seetõttu polnud tema sõnutsi võimalik Hiienurmede ütlusi varem kontrollida.

Andersoni jutu järgi on süüdistatavad esitanud kohtus valeväiteid ja vastuolusid. "Õigluse huvides on korrektne esitada tõendeid, millega lükata ümber valeväited," lausus prokurör, lisades, et muidu jääks kohtuotsus tuginema vääratele ütlustele.

"Kes andis hinnangu, et nad andsid valeütlusi!?" küsib seepeale ägestunud ja püsti tõusnud Filip-Arturi kaitsja.

20. jaanuari istungil esitas Lääne ringkonnaprokurör Gardi Anderson tõendeid. Muu hulgas rääkis prokurör, kuidas noormehed jäid veretööga samal õhtul Pärnus ja Pärnumaal eri turvakaamerate vaatevälja.

Pärnu südalinna kaamerate salvestistest nähtub, kuidas kaks noormeest istuvad 31. jaanuari õhtul Lembit Uibo taksosse. Veidi aega hiljem sõidab auto Papiniidu tänavat pidi Tammiste suunas.

21.07 on näha Sindi Maxima turvakaamera salvestiselt, et sama takso liigub Pulli küla poolt Sindi kesklinna suunas. Plafoon sel ajal enam ei põle. Nagu nähtub Sindis Rähni tänava eramu seinale kinnitatud kaamera salvestiselt, liigub takso veidi hiljem Kalda teed pidi Paikuse poole.

31. jaanuari õhtul jäi auto turvakaamera vaatevälja Ikla piiripunktis, 1. veebruaril Läti-Leedu piiril.

Sindis Kalda teelt leiti maha visatud esemed: riided, raamatud, takso plafoon, Uibo auto dokumendid, kindad, noatupp ja taksojuhi tahvelarvuti. Muu hulgas oli seal villa Tennise numbritoa võti. Seal ööbisid vennad Hiienurmed Pärnus olles.

Vennad peeti röövitud autoga kinni Leedus Panevėžyse lähedal Statoilis. Taksost leiti Uibo ja Filip-Artur Hiienurme verd. Niisamuti leiti sealt mõlema Hiienurme DNAd.

Anderson rääkis, et taksojuht Lembit Uibot löödi terava esemega vähemalt 95 korda, muu hulgas pähe, kaela, kätesse ja jalgadesse. Taksojuhi surma põhjustasid prokuröri sõnutsi torkehaavad, mille tagajärjel tekkisid ohvril sisemised ja välised verejooksud. Surm saabus umbes kümme minutit pärast vigastuste tekitamist.

Vanem vendadest, Filip-Artur, võttis 9. jaanuari kohtuistungil tapmise omaks. Noorem väitis, et tegutses Filip-Arturi taktikepi all ega osalenud tapatöös. Küll tunnistas ta, et aitas vennal ohvri kraavi tõsta.

