Lõpe õpilased lustivad rulluiskudel

Koonga vallavanem Mikk Pikkmets märkis Lõpe klubi saali põrandast rääkides, et see on kohalikke teeninud 1968. aastast ja vajab nüüd väljavahetamist. Lapsed saavad sellel uisutada ehitustööde alguseni.

Mullu sai Lõpe klubi uued uksed, aknad, küttetorustiku ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni. "Kuigi eelmine aasta sai päris palju töid Lõpe klubis tehtud, on investeeringu vajadus jätkuvalt päris suur. Renoveerimist vajavad suure ja väikse saali põrand, maja viimistlus, lavasisseseade, osa elektrijuhtmestikust ja valgustusest," loetles vallavanem. Lõpe klubi remont võetakse ette aasta lõpus eraldatud katuseraha abil: töid toetasid riigieelarvest Keskerakond 12 000 euroga ja Sotsiaaldemokraatlik erakond 10 000 euroga.

Pikkmetsa teatel ei ole nende summade suhtes veel ministeeriumiga lepingut sõlmitud, kuid seda plaanitakse teha lähikuudel. Praegu käib täpsem eelarvestamine tööde maksumuse väljaselgitamiseks. Seejärel saab teha hanked. Tööd on planeeritud suvekuudele, kui kool ja ringid puhkavad.