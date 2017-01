Minister andis Pärnumaal spordi edendamiseks 68 000 eurot

Pärnumaa spordiliit saab 43 357 eurot. Maakonna spordiliitude toetus on mõeldud liikumisharrastuse, maakonna meistrivõistluste ja teiste spordiürituste korraldamiseks, sportimispaikade korrastamiseks, aga ka inventari soetamiseks ja sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks.

Pärnu maavalitsus saab 17 322 eurot ujumise algõpetuse toetuseks. See on ette nähtud kõigile maakonnas tegutsevatele üldhariduskoolidele, et lapsed õpiksid ujumise selgeks esimeses kooliastmes.

Liikumisharrastuse edendamiseks saab 4000 eurot Pärnumaa spordiliit projektile "Pärnumaa liigub" ja 3000 eurot spordiklubi Pärnu Kahe Silla klubi.