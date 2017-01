Tervise- ja tööminister avas Koidula kooli tervisenädala

Kooli õppejuhataja Ille Rohtlaane sõnutsi soovis Ossinovski, et noored jätaksid meelde, kuidas isiklikud valikud on seotud ühiskondlike kuludega. Väljakujunenud sõltuvushaiguste ravi on väga kallis. Nende ennetamine on raviga võrreldes kordi odavam ja kasulikum.

Koidula koolil on sel õppeaastal tavaks korraldada igal veerandil üks teemanädal, milleks seekord on tervis. Rohtlaane andmetel toob tervisenädalal kooli erinevaid loenguid ja trenne. Igal hommikul on kooliraadio vahendusel hommikuvõimlemine. Teisipäeval esineb loenguga tervislikust toitumisest tervisearengu instituudi ekspert Tagli Pitsi. Koostöös Pärnu haiglaga tuleb juttu nii koolistressist kui doonorlusest. Kimberi jõusaali omanik Ain Kimber räägib toidulisanditest ja nende mõõdukast tarbimisest.

Spordikohviku loengu ja treeningu viib läbi mittetulundusühing Scult.com, mis on rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine, ühendades igas vanuses vabatahtlikke, spordisündmuste korraldajaid ning spordiklubisid.

Lisaks toimuvad erinevad rühmatreeningud, näiteks body attack, ringtreeningud, trepijooks ja jooga tund. Koostöös Mai apteegiga saavad õpilased teha terviseteste.

Rohtlaan märkis, et terviseüritustesse on kaasatud kogu kool. Kohvikus müüakse nädala raames juurvilju, et õpilased saaksid saiakeste asemel tervislikumaid valikuid teha.