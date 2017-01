Linna üldilme seisukohalt on vaja hakata rajama suuremaid ehitusi ja esijoones nendesse rajoonidesse, mis sõjatules said raskesti kannatada ning on seni hoonestamata. Selliseid ehituskrunte, näiteks, leidub mõlemal pool Tallinna maanteed Suursilla läheduses, samuti Silla tänava jõepoolses ääres, Pikas tänavas.