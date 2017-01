Pärnu linnapea andis haigla nõukogule korralduse kaaluda juhatuse liikme Jan Põlluste sobivust ametikohale

Postimees kirjutas täna, et mullu näilise konkursiga Pärnu haigla juhatuse liikmeks saanud Põlluste kiirlaenuäri pankroti üksikasjad paljastavad JOKK-skeemi: pensionäride antud laenud kirjutati korstnasse, kuid laenukontor jätkas tegevust sama kaubamärgi all Põlluste abikaasa juhtimisel.

SA Pärnu Haigla omanik on Pärnu linn.

Pankrotistunud kiirlaenuärimehe Pärnu haigla juhatuse liikmeks edutamise kohta ütles Kosenkranius eelmisel nädalal, et pooldab inimestele teise võimaluse andmist. Seoses täna paljastatud skeemiga kommentaari andes hoidus linnapea Põlluste tegevust taunimast, kuid ei teinud enam juttu uue võimaluse andmisestki.

"Kutsusin juba eelmisel reedel nõukogu esimehe (Enn Raadiku, toim) enda juurde," lausus Kosenkranius. Ta lisas, et kuna Postimehe ajakirjanik Nils Niitra oli esitanud Raadikule Põlluste tegevuse kohta küsimusi, oli nõukogu esimees selleks ajaks võimalikust JOKK-skeemist juba teadlik.

Kosenkranius ütles, et andis nõukogule korralduse arutada 8. veebruari istungil Põlluste sobivust Pärnu haigla juhatuse liikme ametikohale. "Minu juhis oli see, et nad kaaluksid olukorda ja teeksid talle omapoolse ettepaneku," sõnas Pärnu meer.

Milline see meede olla võiks, Kosenkranius ei avaldanud. "Ma ei andnud kindlat juhist," ütles linnapea. Niisamuti ei vastanud Kosenkranius küsimusele, milline on tema seisukoht seoses Põlluste tegevusega. Küll möönis ta, et Põlluste on teadlikult varjanud Pärnu haigla nõukogu eest infot.

Pärnu linnapea sõnutsi tuli pankrotistunud laenukontori tegevuse jätkumine sama kaubamärgi all Põlluste abikaasa juhtimisel kõigile üllatusena. "Nii juhatuse esimees (Urmas Sule, toim) kui ka nõukogu esimees on mulle väitnud, et ei olnud sellest teadlikud," kinnitas Kosenkranius.