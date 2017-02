Lihula videovalvesüsteem on aidanud lahendada nii korrarikkumisi kui ka liiklusõnnetusi

Lihula Teataja kirjutas, et eelmise aasta sügisel paigaldas OÜ ProDigi Lihula vallavalitsuse tellimusel avaliku korra tagamise eesmärgil linna territooriumile 12 turvakaameraga videovalvesüsteemi. Kaamerate vaateväljas on kõik olulised sissesõiduteed, ülekäigurajad, tähtsamad parklad ja bussipeatused.

Lihula videovalvesüsteem koosneb viiest pöörd- ja seitsmest fikseeritud objektiiviga turvakaamerast.

Süsteemi üks tugevusi on fiiberoptiline andmesidevõrk, mille kaudu transporditakse kvaliteetne (full HD) video salvestisse, ühtlasi on tagatud raha järgmise põlvkonna seadmetele (näiteks 4K).

Valgel ajal on kaamerate tööraadius ligikaudu 300 meetrit. Kuid märkimisväärne on nende pimedavõimekus: isegi kui tänavavalgustus puudub, on autode numbrid loetavad ja inimesi lihtne tuvastada.

Salvesti paikneb turvalises serveriruumis ja talletab kuu jagu juhtumeid, mille vaatamisõigused on vallavalitsuse määrusega rangelt piiratud. Info on kättesaadav näiteks politsei- ja piirivalveametile.

Projekt "Turvaline Lihula, videovalvesüsteemi paigaldamine" maksis ligemale 17 300 eurot. Raha selleks andsid siseministeerium ja kohalik vallavalitsus.