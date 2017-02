Valgeranna golfiklubi treener lõi Türgis hole in one’i

Valgeranna klubis treeneriametit pidavale Velsbergile oli see 20aastase golfaristaaži jooksul kolmas hole in one ja Türgis teine.

Velsberg rääkis, et tol päeval võeti mõõtu tiimimängus, kus neljast tulemusest läks arvesse parim. "Teine päev algas meile raskelt, aga kaheksandal rajal lõin ma palli 156 meetri kauguselt otse lipu poole. Pall maandus kolm meetrit enne lippu ja veeres allamäge auku," meenutas elukutseline golfar. Huvitav oli see, et kuna tegu oli tiimimänguga ja mängiti parimat palli, läks edukas löök meeskonnakaaslaste kaartidelegi kirja.