FC Valicecar sai kutse Euroopa meistrite liiga turniirile

ERRi spordiportaali andmeil osalevad Euro Winners Cupi turniiril Euroopa riikide rannajalgpalli meistrid. Erandina panevad kaks võistkonda välja võõrustaja Portugal ja mullu turniiril võidutsenud Itaalia.

Portugali Nazare turniirile sõidab Pärnu võistkond FC Valicecar, mis on seepärast varakult alustanud hooaja ettevalmistust.

"Praegu treenivad poisid kaks korda nädalas saalis ja Valicecari võistkond mängib saalijalgpalli rahvaliigas," rääkis meeskonna eestvedaja Aleksei Galkin. "Selle kõrval tehakse loomulikult individuaalset trenni, näiteks käiakse ujumas ja jõusaalis."

Meeskond on tänavu harjutanud liivagi peal. "Kaks nädalat tagasi käisime esimest korda Nõos (rannahallis, toim), kus ühe päeval jooksul oli treening nii hommikul kui ka õhtul. See andis vägeva tunde," sõnas Galkin. "Teeme sel aastal ettevalmistust veidi teistmoodi, et ei tekiks olukorda, kus alles enne turniiri oleme liivale jõudnud. Veebruaris on plaanis Nõos veel treenida."

Praegu on meeskonna koosseis lahtine, sest pole lõplikult kindel, millised leegionärid võistkonda tänavu esindavad. "Professionaalid teevad Peterburis neli korda nädalas trenni ja peale selle mängivad, seega on nemad kindlasti vormis. Sõltub sellest, millistel turniiridel nad osalevad, aga kindlasti leiame neile väärt asendusi. Pigem on küsimus Eesti mängijates. Minu jätkamine on lahtine ja eriti palju materjali minu asendamiseks Pärnus ei leidu," ütles vigastusest taastuv võistkonna mängija ja treener Galkin.

Mullu Eesti parimaks rannajalgpalluriks valitud 37aastane Galkin käis 19. detsembril kümnendat korda põlveoperatsioonil ja on aasta algusest erikava järgi taastunud.

Euroopa klubide meistrite karikaturniiri poole vaatas ta optimistlikult. "Muidugi on siin väga tähtis detail: loosimine. Eelmisel aastal sai tollane Eesti meister Peugeot mängitava grupi, sai esimese võidugi ja jäi poolakatele napilt alla. Loosiga on juba kord selline lugu, et kas veab või mitte. Loodame, et meil läheb hästi," lausus Galkin. "Valmistume põhjalikult ja anname endast parima."