Kalev Vilgats: President käis tuld toomas

Vanarahval on ütlus “tuli nagu tuld tooma”. Nii iseloomustatakse hästi lühikest ja kiiret külaskäiku. Põhimõtteliselt on sellel väljendil ajalooline tagapõhi, kui tulelöömise võimalusi ei olnud kaugeltki mitte igas peres ja pidi valvama, et leek koldes ei kustuks. Kui see juhtus hääbuma, pidi ilmast hoolimata tõttama naabrite juurde ja sealt hõõguvat süsi tooma. Ei siis olnud mahti tagumikku toetada ega pererahvaga jutulõnga kerida. Samasugune mulje jäi president Kersti Kaljulaidi esimesest ametlikust külaskäigust Pärnumaale.