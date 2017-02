Ameerika luure huvitus Pärnu suuskadest

1953. aasta plaan on 13 000 – 14 000 paari suuski kuus. Üle 6000 paari ei suudeta üheski kuus toota. 1952. aastal täideti plaanist 44 protsenti. Ettevõtte juhtkond on abitu, sest tarnitav puit on kehva kvaliteediga või lausa kõlbmatu.

Paljude suuskade kvaliteet on halb. 1953. aasta novembris praagib sõjaväe kvaliteedikontrolli komisjon välja umbes 1000 paari suuski, mis ei kõlba kuhugi.

Seejärel proovitakse suuski müüa tsiviilkaubandusorganisatsioonidele. 2200 paari suuski läheb Roskulttorgile Moskvasse, kuid saadetakse praagina tagasi. Vabrik kaotab 30 000 rubla. Paari suuskade tootmiskulu on umbes 14 rubla.

Muude ettevõtete toodetud osad on samuti kehvad. Tallinna vineeri- ja mööblikombinaat peab tarnima suusakeppide rõngaid, aga ei saada kunagi standardile vastavaid. Kooperatiiv Kiir toodab kõlbmatuid suusakeppide käepidemeid ja raudotsi pidevalt.

Pärnu suusavabrik on seotud Kirovi suusavabrikuga, mis töötab samuti armeele ja toodab liimitud puidust suuski. Pärnu hakkab tegema sama: 1954. aastal peab 30 protsenti suuski olema liimpuidust. Detsembris 1953 jõuavad Kirovist kohale instruktorid.

Pärnu suusavabriku direktor on eestlane Kesama(a), peainsener nõukogulane Korol, kes oma nelja klassi haridusega sellesse ametisse ei sobi.

Mai 1954

LKA on koostanud 1954. aasta algul Pärnust lõunasse ja itta jääva ala topograafia, põllumajanduse ja transpordi kommentaarid. Selle kirjelduse kohaselt oli tõesti tegemist Moskoovia riigi mahajäänud äärealaga.

Pärnumaad iseloomustatakse valdavalt soodest, rabadest ja metsadest koosneva alana, kus on vähe põllumaad, seegi väheviljakas. Peamiselt kasvatatakse kurki ja sibulat. Põhiliselt teenitakse elatist kalapüügi ja metsatööga.

Kommentaarides juhitakse tähelepanu sellele, et kui keskmiselt tuleb hektari kohta 400 puud, siis Pärnu ümbruses vaid 200. Metsi iseloomustatakse noorena, kuna esimese maailmasõja ajal võeti Pärnumaal palju metsa maha. Peamised puuliigid: mänd, kuusk ja kask – kaks esimest igihaljad. Metsad pole paksud, kõikjalt võib läbi jalutada. Puude kõrgus on 20 meetrit, ent alumised oksad algavad kolme meetri kõrguselt. Noorde kuusikusse saab peituda, kuid avastamine pole keeruline. Head võimalused on peita ennast soode serva.

Iga talunik tohib pidada mõnda lehma, paari siga, natuke kanu, parte, hanesid. Soisuse tõttu ei sobi maa eriti põllumajanduseks.

Pärnu lahe äärse asukoha tõttu on kliima pehmem kui sisemaal: suvel keskmiselt + 40°C ja talvel – 20°C. Suvi kestab juuni lõpust septembri keskpaigani. Esimene külm on oktoobri algul, lumi tuleb detsembri algul ja jääb märtsi lõpu või aprilli alguseni. Lund on sisemaast vähem, kuid palju jääd. Jää paksus võib ulatuda 0,5–0,75 meetrini.

Laht külmub täielikult ja on laevatamiseks suletud.

Pole aastaaega, mil ei sajaks vihma.

Pärnut ühendab Tallinna ja Riiaga kitsarööpmeline raudtee. Mõlemas suunas sõidab umbes kaks reisi- ja neli kaubarongi päevas. Raudtee on suurepärases korras kui peamine liiklustee.

Ainus esimese klassi maantee (ehitatud enne 1944) kulgeb Pärnust Riiga. See on kõva kattega ja hästi hooldatud, kuid suletud talvel, sest pole raha ega masinaid tee lahtihoidmiseks. Muud teed on kohalikuks liikluseks ja talvel samuti suletud. Siis on hobusaanid kohalike põhiline liiklusvahend.