Egiptuse maratoni korraldus jahmatas pärnakat

Luxoris Kuningate orus tänavu 24. korda korraldatud maraton on üks kolmest Egiptuse suuremast jooksuvõistlusest. Peale selle toimub Sharm El Sheikhis igal aastal poolmaraton ja Kairos 100 kilomeetri ultrajooks.

“Käisin mullu Hurghadas puhkamas ja kuulsin, et umbes 300 kilomeetri kaugusel joostakse maratoni,” rääkis Leesmäe. “Tänavu läksin jälle tütrega sinna ja mõtlesin, et kui juba nii lähedal olen, käin seal võistlusel ära. Elamus ikkagi.”

Kui Eestis pääseb rahvajooksudele väga kergelt, siis Egiptuses ei käinud asi sugugi nii lihtsalt.

Kogu nende korraldus tundus nii totter, et mõtlesin neile saata kirjaliku juhise, kuidas peaks jooksu organiseerima.

“Pakuti võimalust ööbida Luxoris maratonihotellis. Jooksu osavõtutasuga oleks kolm ööd maksnud 320 eurot,” meenutas Leesmäe. “See tundus natuke kallis. Registreerisin siis üksnes jooksule, mis oli uskumatult kulukas: 90 eurot. Selle kõrval tuli tasuda kolmandasse riiki pangaülekande eest 26 eurot.”

Nimi kirjas, puutus Leesmäe Hurghadas kokku järgmise probleemiga: kuidas kuurordist võistluspaika jõuda. Ei ole ju Egiptus väljaspool kuurortlinnu kuigi turvaline.

“Nad ei suhtle seal omavahel üldse ja Hurghadas ei teatud Luxori maratonist suurt midagi,” imestas pärnakas. “Neid hämmastas hoopis, miks ma üldse tahan nii kaugele minna.”

Nii otsustas mees sõita Luxorisse liinibussiga.

“Paljud küsisid ikka enne, kuidas ma julgen minna niimoodi. Siis hakkasin ise ka mõtlema, et ikkagi 300 kilomeetri kaugusel, ja hakkas veidi kõhe,” jutustas jooksumees. “Aga tagantjärele laabus kõik, kuigi olin bussis ainuke valge inimene. Bussipilet maksis vähe: edasi-tagasi viis ja pool eurot. Teel nägin küll palju sõjaväe julgestusposte, aga midagi ei juhtunud.”

Leesmäe jõudis võistluspaika eelmisel õhtul ja ööbis Luxoris ülejäänud maratoonaritega samas hotellis.

Jooksu 11. kohaga lõpetanud Jüri Leesmäe sai medali ja diplomi kätte juba enne jooksu ja kirjutas aukirjale oma tulemuse ise. / Mailiis Ollino

“Medal ja diplom anti ühes stardimaterjalidega jooksueelsel õhtul hotellis kõigile kätte,” üllatus Leesmäe jälle. “Tulemuse pidi pärast ise diplomile kirjutama. Kas numbri oleks ka stardis saanud, seda ma teada ei saanud.”

Leesmäe asus 13. jaanuaril kell 7 stardijoonele ülejäänud 104 jooksjaga. Peale Leesmäe läbis neist täispika maratoni ehk 42,2 kilomeetrit 56 jooksjat. Kavas olnud 22kilomeetrisele distantsile läks 26 ja 12kilomeetrisele jooksurajale 22 võistlejat.

“Eestist leiab heal juhul paar nii väikest jooksu,” seletas Leesmäe. “Aga kuuldavasti oli mullu asi veel hullem: siis võttis maratonist osa 14 inimest.”

Eestlase teada mängib jooksjate vähesuses peamist rolli siiski Egiptuse poliitiline olukord, sest varasematel aastatel on seal osalejate arv küündinud üle 1000.

“Hurghadaski on praegu pilt masendav,” jagas Leesmäe muljeid. “Paljud ehitused on pooleli ja hotellid kinni. Nad ootavad pikisilmi Vene turiste tagasi, sest töötavad hotellid on pooltühjad. See turismindust tabanud mats on kindlasti osavõtjadki minema peletanud.”