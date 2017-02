Galerii: Raud ja Saller laulsid Pärnu kontserdimajas täismajale

Peale laulmise vestsid mehed inimestest tulvil Pärnu kontserdimajas jutte.

Läbiva motiivina jäi kõlama, et Sal-Saller on professionaalne muusik ja reisides lendab tänu sellele äriklassis. Raud on aga tavaline turist. Nüüd tutvustabki Sal-Saller tuuril sõbrale äriklassi ja selle võlusid, näiteks kitarritehnikut, kes muusiku eest pilli häälestab.

Sal-Saller mainis, et käib Pärnus olles iga kord ühes kindlas Aasia restoranis söömas ja Vallikäärus jalutamas.