Jäämurdja on Pärnu lahel laevu aidanud 99 korral

Laeva diislikütust on kulunud jäämurde algusest 143 000 liitrit. Laevade ooteaeg jäämurdeteenuse saamisel ei ole ületanud üht tundi.

Jääpiir Pärnu sadama muulidest edela suunas on umbes 13 meremiili. Merelt muulide poole on viie miili ulatuses jää tugevalt rüsistunud ja ükski laev jäämurdja abita seda ala ei läbi. Rüsijääst edasi kuni Pärnu sadama muulideni on kinnisjää paksus 10–15 sentimeetrit ja osaliselt hoiab seal jäämurdja sisse sõidetud kanalit.