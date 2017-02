Turismiettevõtjad kogunevad Tourestile

Sel nädalavahetusel Tallinnas Eesti näituste messikeskuses Baltikumi vanimal ja suurimal turismimessil on väljas hulk Pärnumaa ettevõtteid. Sihtasutuse Pärnumaa Turism teatel tutvustavad Pärnumaa näitusepinnal messikülastajatele oma tegemisi spaa- ja konverentsihotell Strand, Wasa taastusravikeskus ja hotell, Endla teater, Pärnu taimelaat, Tori Jõesuu siidri- ja veinitalu, Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskus, C. R. Jakobsoni talumuuseum, Soomaa turismiettevõtjad, Riisa rantšo, Kihnu saar ja turismimarsruut romantiline rannatee. Touresti kolmepäevasesse programmi kuulub Eesti turismifirmade liidu aasta auhindade väljakuulutamine. Eesti maaturismi ühing ja EAS annavad uutele turismitoodetele üle turismiarenduskeskuse ökoturismi- ja kvaliteedimärgise EHE. Ehtsa ja huvitava Eesti tiitli ehk EHE-märgise saavad messil kolm Pärnumaa ettevõtjat: Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskus enda paketile "Ausa aiavilja töötuba", Nurka talu oma ettevõtmisele "Nurka talu Tolkuse rabamatk", Tori Jõesuu siidri- ja veinitalu paketile "Siidrituur Soomaa serval". Parima turismiedendaja ja parima turismiobjekti nominentide seas seekord Pärnu maakonnast kandidaate ei ole. Küll on Pärnumaa ettevõtjad leidnud tunnustust varasematel aastatel. Viimati 2015. aastal, kui parimaks turismiedendajaks valiti Pärnu Bay Golf Linksi ja Saaremaa golfikeskuse omanik Peter Hunt. Aasta varem tunnistati Eesti parimaks turismiobjektiks Tahkuranna vallas asuv Lottemaa teemapark.