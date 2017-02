Liina Hansen: Haiglajuhid peaksid tagasi astuma

See tähendab, et vastutus asutuses toimuva eest lasub nii nõukogu esimees Enn Raadikul kui ka Toomas Kivimägi valimisliidul. Poliitiku roll nõukogu esimehena peaks olema seista omaniku vara heaperemeheliku käekäigu eest, aga mitte ainult. Avalikes huvides juhitava asutuse puhul tuleb hoiduda sellele mainekahju tekitamast. Juht peab tundma huvi oma asutuses toimuva kohta küllaldase hoolsuse ja põhjalikkusega. Ta ei tohi panustada juhusele, lootes, et seekord ajakirjandus ei märka. Selles loos on Pärnu haigla maine juba kahjustada saanud.

Korruptsioon ohustab demokraatiat alati. Korruptsiooni suhtes peab Eestis valitsema täisleppimatus. Samuti tuleb avalik-õiguslikus asutuses varguse ilmnedes tagada juhtumi erapooletu uurimine. Advokaadibüroolt teenuse tellimine mainekahju ärahoidmiseks ei teeni eesmärki kuriteo erapooletuks ja objektiivseks tuvastamiseks. Avalikes huvides toimiva asutuse juhtimine ei pea ainult olema, vaid ka näima aus ja läbipaistev.

Suure varalise kahju varjamise, isiklikes huvides avalike vahendite kasutamise ja asutusele mainekahju tekitamine on haiglajuhtide usaldusväärsuse küsimus. Olukorras, kus usaldusväärsus on tugevalt kõikuma löönud, on uute spekulatsioonide vältimiseks vastutustundlik ja mõistlik juhil tagasi astuda.

Meie kõigi huvides on seegi, et palgatöötajad ütleksid "ei" töödele, mis ei kuulu lepingus märgitud ülesannete hulka ega ole seotud tööga.

Ma ei pea emana vastuvõetavaks, et õpetame oma lastele väärtusi, kuid ühiskonnas käitutakse vastupidi. Kui need juhid jäävad ametisse, antakse sellega signaal lastelegi, et eetilised tõekspidamised tööelus ei kehti.