Endla teatri mehed mängivad Koidula muuseumi aias "Säärast mulki"

Näidendi "Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola" loomisaeg asub Eesti rahvusliku teatri sünni eesotsas ja sestap on tegemist tüvitekstiga, olgugi et lihtne külajant.

"Näidendi vanad tuttavad tegelased on raamaturiiulite tardumuses juba mõnda aega oma tähetundi oodanud. Nüüd on kätte jõudnud aeg, mil see tukkuv pentsik seltskond tuleb kaante vahelt valla päästa ja taas ära kuulata," märkis Endla teatri pressiesindaja Hedi-Liis Toome. "Kuna kaua on vaikitud, ei või ka päris kindel olla, kas Maie ikka saab oma mulgi? Kas Peeter oma lolluste lõksu langedes ka midagi õpib? Kas Anne, nii kange, kui ta on, saab oma rumalast mehest jagu? Ja lõpuks kõige tähtsam, kas Erastu Enn, see neetud kaabakas ja pöidlapurustaja, ikka leiab teenitud karistuse või pääseb viimati ..."

Endla teatri suvelavastuses mängivad ainult mehed: Ago Anderson, Lauri Mäesepp, Sander Rebane, Meelis Rämmeld, Indrek Taalmaa, Feliks Kark, Tõnu Oja (Eesti draamateater), tantsijad ja pillimehed.

Näidendi on dramatiseerinud Ott Kilusk, lavastab Kaili Viidas, kunstnik on Arthur Arula, muusikajuht Ado Kirsi, liikumisjuht Kardo Ojassalu ja valguskunstnik Margus Vaigur.

Esietendus on 30. juunil Koidula muuseumi aias. Seda mängitakse kaheksal korral juulis ja kuuel korral augustis.