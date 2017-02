Pärnumaa noored koguvad mudilastele raamatuid

"Heategevusprojektiga "Too lastele lugemisrõõmu" viime lasteaedadesse raamatuid ja selle käigus loome paremad tingimused varasemaks lugemisharjumuse tekkeks, juhime tähelepanu alushariduse rahastuse murekohtadele," loetles eesmärke aktsiooni sinne vedaja Laura Kiviselg Pärnu linna noortekogust. "Samuti seome kohalikke noori kogukonnaga ja anname neile võimaluse lüüa kaasa oma kodukoha arendamises ja abistamises."

Projektis osalevad Audru, Jõõpre, Jänesselja ja Mai lasteaed, Kilingi-Nõmme Krõlli lasteaed, Pärnu Kellukese lasteaed, Ülejõe, Sindi, Uulu ja Seljametsa lasteaed.

Raamatute kogumispunkte, kuhu on oodatud kõigi pärnumaalaste panus, leiab kogu maakonnast. Pärnu linnas saab raamatuid tuua Pärnu Keskuse, keskraamatukogu ja koolide kogumiskastidesse.

Enne kampaaniat panid noored lasteaiaõpetajatega kokku nimekirja soovitud lugemisvarast. Sinna kuuluvad näiteks "Jutupaunik", "Kirju-Mirju", "Lapse sõna", "Ema, palun loe mulle!", "Isa, palun loe mulle!", "Vanaisa, palun loe mulle!". Samuti on oodatud loodusraamatud, katsumiseks-uurimiseks-avastamiseks mõeldud teosed, venekeelne lastekirjandus, muinasjuturaamatud. Mudilastele sobivad tugevate kaante ja trükitähtedega raamatud.

"Kastidesse ootame nii nimekirja pandud kui ka selleväliseid raamatuid. Enne üleandmist sorteerime annetused ja otsustame, kas need sobivad lasteaedadele või tuleks need toimetada vanematele lastele. Ära me midagi ei viska," rääkis Kiviselg.

Raamatud antakse lasteaedadele üle emakeelepäeval.