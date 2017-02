Ehitushanke käigus selgus, et bussijaama terminali ehitamise hind kujuneb prognoositud 1,2 miljonist eurost märksa suuremaks. See tähendab, et Pärnumaa ühistranspordikeskus peab bussijaama rajamiseks võtma plaanitust ligikaudu neli korda suurema laenu.