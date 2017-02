Pärnu Sadam teenis Leedus ühe mänguga kaks suurt kaotust

Kodumeeskond haaras juba mängu alguses ohjad, võites avaveerandi 26:16. Poolajapausile minnes oli Vytautase edu juba 51:26.

Pärast pausi jätkas Leedu tiim sealt, kus poolaja lõpetanud sireeni kõlades pooleli jäi: võitis kolmanda veerandi 28:13 ja neljanda 21:16.

Peale suure lüüasaamise väljakul pidi Pärnu vastu võtma teisegi kaotuse: paar minutit enne teise veerandi lõppu vigastas mängujuht Norman Käbin hüppeliigest.

Meeskonna füsioterapeut Liisbet Puust nentis, et enne kui vigasaanu pole käinud traumapunktis, on raske trauma tõsidust täpselt kommenteerida. “Et ta ei saa praegu jalale toetuda, on halb enne,” möönis Puust.

Füsioterapeut avaldas lootust, et kui Käbin läheb hommikul traumapunkti, saab kõige halvema ehk luumurru välistada. “Seejärel vaatame edasi,” lausus ta. "Sidemed on kindlasti viga saanud."

Pärnu tulemuslikem mängija oli Edvinas Šeškus, kes viskas isa Virginijuse juhendatava tiimi vastu 17 punkti. Saimon Sutt toetas teda 14 ja Mihkel Kirves 11 punktiga.

Pärnule tegi enim kurja Edvinas Šeškuse vanem vend Domantas, kes sahistas korvivõrku 22 punkti vääriliselt.

Pärnu Sadama ja Vytautase vahelise kaheksandikfinaali teine mäng toimub 22. veebruaril Pärnu spordihallis.

Reedel sõidavad korvpallurid Valka, kus neid võõrustab Eesti meistriliigas kohalik meeskond.