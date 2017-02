Pärnu haigla nõukogu võttis juhatuse liikmete tegevusele hinnangu andmiseks aega

Haigla nõukogu arutas tänasel koosolekul haigla kajastamist meedias neljas aspektis: kahe tänase juhatuse liikme (Urmas Sule ja Jan Põlluste) tegemisi, 2011. ja 2012 aasta laopuudujääki ja bitcoin’ide teemat.

Haigla nõukogu esimees Enn Raadik ütles, et ajakirjanduses avaldatud väiteid tuleb kontrollida.

Raadiku sõnutsi on nõukogu ülesanne teha järelevalvet, aru saada kitsaskohtadest ja siis langetada kaalutletud otsused.

"Ennatlikud järeldused ei aita suuri ja keerulisi organisatsioone juhtida ega kriitilisi probleeme lahendada," ütles nõukogu esimees.

Nõukogu kuulas täna juhatuse liikmete selgitusi ja moodustas töörühma, mille koosseisu kuulub nõukogu esimees, auditikomitee liikmed, sealhulgas kaasab haigla asutajaõiguste teostaja sisekontrolli esindaja.

Töörühm sai ülesande tutvuda Pärnu haigla juhatuse koosolekute protokollide, sisejuurdluse andmete, nende kokkuvõtte ja järeldustega, tellitud juriidiliste analüüside ja muude asjakohaste materjalidega.

Töörühm vaatab materjalid läbi ja annab 27. veebruaril nõukogule oma hinnangu, et haigla nõukogu saaks oma otsuse kujundada.

„Praegu oleme paljusid asju lugenud vaid meediast ja kui moodustatav komisjon on oma töö teinud, saame neid andmeid võrrelda ajakirjanduses ilmunutega. Siis peaks selguma meie seisukoht ja tõde,” ütles täna Pärnu haigla nõukogu esimees Enn Raadik.

„Tõde me veel ei tea, aga mis puudutab Jan Põlluste tegevust (Pärnu haigla juhatuse liige, toim), siis nende artiklite põhjal on see kindlasti kahjustanud haigla mainet. Ja tegemist on eetiliste probleemidega,” sõnas Raadik. „Kui vaatame Põlluste tööd, siis selles suhtes ei ole meil talle midagi ette heita.

Postimees kirjutas, et mullu näilise konkursiga Pärnu haigla juhatuse liikmeks saanud Põlluste kiirlaenuäri pankroti üksikasjad paljastavad JOKK-skeemi: pensionäride antud laenud kirjutati korstnasse, kuid laenukontor jätkas tegevust sama kaubamärgi all Põlluste abikaasa juhtimisel.

Pankrotistunud kiirlaenuärimehe Pärnu haigla juhatuse liikmeks edutamise kohta on Pärnu linnapea Romek Kosenkranius varem öelnud, et pooldab inimestele teise võimaluse andmist.

Uudist täiendatakse!