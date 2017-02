Riigikogu liige ja eelmine Pärnu maavanem Andres Metsoja on tasuta ühistranspordist rääkides püüdnud panna kaalukausi ühele poolele tasuta sõidu ja teisele asetanud tihedama sõidugraafiku. Justkui oleksid need vastandlikud. Minu hinnangul ei pea see nii olema.