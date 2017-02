Korruptsioonikuritegude büroo juht: Pärnu haiglas toimunu õpetab, kuidas mitte käituda

Fakt on, et pikaaegsetel juhtidel kipub sagedamini esinema juhtimisvigu ja korruptsiooni. Miks see nii on?

Probleemid võivad tekkida, kui soovi ametikohal jätkata tingib mugavus. Kui juht pole valmis õppima või midagi muud tegema, pole see eriti kasulik lahendus, kuigi see on juhile mugav.

Sagedamini esineb seda, et juhataja jätkamise soovi tingib hämarate tehingute varjamine kuni kriminaalses mõttes aegumiseni. See on kaalukas risk ja esineb tihti.

Mõnikord jätkab juhataja seepärast, et hoida sama joont mida seni. See tähendab kõikide probleemide summutamist, ilma et nendega tegeldaks või et need avalikuks tuleksid.

Kauaaegne juht võib soovida endale rohkem lubada, kuna tunneb, et on palju panustanud. Nii võib tekkida tunne, et võiks saada tavapärasest paremat kohtlemist ja värvikamaid asju.

Kui siiski ametikohal jätkatakse, peavad valikute ees olema väga kaalukad põhjused. Näiteks pooleli eluliselt tähtsad projektid, kus akadeemilist või muud spetsiifilist tuge vajatakse just nimelt sellelt juhilt.

Kuidas peaks haigla tekkinud olukorrale reageerima?

Õige on siinkohal jätta otsuste tegemine sihtasutuse nõukogule ja Pärnu linnale kui asutajale.

Politsei ei saa antud küsimuses otsuseid vastu võtta. Kui midagi uurime, siis juba konkreetset kuritegu. Kuid majasisesed muutused saavad toimuda vaid nõukogu eestvedamisel.

Ilmselt praegune haigla omanik soovib teada, kas pärast viimast auditit on majandustegevus kuidagi läbipaistvamaks muutunud, ja loodetavasti teeb kõik selleks, et olukord tulevikus paraneks.

Lootus on, et Pärnu linn ja nõukogu vaatavad juhtumid üle ja annavad õiglase hinnangu, muutmaks tegevus läbipaistvamaks ja paremaks. Võib-olla tuleb veel midagi kontrollida ja vaadata üle korruptsiooniriski vältimise meetmed, kui need praegu üldse olemas on.

Keegi võiks sisekontrolli töö eest vastutada. Kui pole neid, kes kontrolliks väärkasutust, siis asutus ise pahatihti ei saagi teada, et midagi on valesti.

Kui tihedalt seda ette tuleb, et kuritegu varjatakse asutuse maine huvides?

Usun, et praegu leidub muidki juhtumeid, kus võimalikke varade omastamist ja isegi raskemaid kuritegusid üritatakse ise ära lahendada. Politsei kutsub üles neid asutuse juhte meiega suhtlema. Kindlasti aitab sotsiaalministeeriumgi kompetentse nõuga.