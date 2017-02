Tomberg paneb Eesti Meedia võitlema ühise brändi eest

Tomberg lõpetas 1993. aastal Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna. Ta on töötanud Eesti Päevalehe peatoimetaja, TV3 uudistetoimetuse juhi, Eesti Raadio uudiste- ja sporditoimetuse juhatajana. Aastatel 2007–2014 oli Tomberg Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige, vastutades tele- ja raadioprogrammide, uudistetoimetuse ja sporditoimetuse juhtimise eest, aastatel 2014–2016 töötas ta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse esimehena.

Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann lausus, et peab Tombergi vaieldamatult üheks tugevamaks tippjuhiks ning meediajuhiks Eestis. «Tema liitumine meie organisatsiooniga on olnud üks minu suurtest eesmärkidest,» sõnas Nuutmann. «Tean, et meie koostöö saab olema laiapõhjaline ja pikaajaline ning Hanno juhtimisel saame veelgi paremini kasutada meediakanalitevahelise koostöö võimalusi.»

Ühe muudatusena kontsernis saab Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar enda kanda ka Eesti Meedia uudistejuhi tööülesanded ning talle hakkavad alluma kontserni uudisetootmisüksused. Lisaks jäävad Hussari juhtida ja koordineerida BNSi peatoimetaja Kalev Korv ja Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja, märkis Nuutmann.

Kontserni meelelahutustoimetuse juhiks saab Nele Laev, kes muu hulgas hakkab juhtima nii tele- kui ka raadiojaama Myhits kui ka teisi kontserni meelelahutuspakkumisi, rääkis Nuutmann.

AS Eesti Meedia alustas meediaäri konsolideerimist, mille käigus ühendatakse kõik Eesti Meedia Eestis asuvad meediaettevõtted. Sellega seoses lahkuvad Eesti Meediast ASi Postimees Grupp juhatuse esimees Peep Kala ning ASi Kanal 2 juhatuse esimees Urmas Oru.

INTERVJUU

Eesti Meedia sisu- ja programmidirektor Hanno Tomberg tahab uuel ametikohal panna kontserni väljaanded senisest rohkem koostööd tegema, samas jäävad ajalehed, telekanal ja raadiojaam siiski oma peatoimetaja nägu.

-Asusite tööle Eesti Meedia sisu- ja programmidirektorina, millised on teie tööülesanded?

Minu eesmärk on tagada, et tihedamat koostööd teeksid nii Postimees, maakonnalehed, raadio, telekanalid kui ka online-väljaanded. Näen juba praegu positiivset koostööd maakonnalehtede ja Postimehe vahel, kuid tahaksin, et see jõuaks ka teiste meediaväljaanneteni.

-Mida selle saavutamiseks teha tuleb?

Selleks peab omavahel rohkem rääkima, suhtlema ja võitlema ühise brändi eest, milleks on erinevad väljaanded Eesti Meedia sees.

-Millal on lugejale ja vaatajale esimesed muudatused näha?

Oluline on pidada silmas, et kõiki Eesti meedia kanaleid juhivad praegused peatoimetajad ja selles ei tule ühtegi muutust. Üleöö ei muutu ei ükski kanal ega suund. Peatoimetajad on need, kes kujundavad ajalehe.

-Olete töötanud Eesti Päevalehes ja Äripäevas, nüüd ka Postimehes, mis on nende kolme ajalehe erinevus?

Praegu on veel väga vara väljaannetele hinnanguid anda, sest igaüks neist täidab kindlat rolli Eesti ajakirjandusmaastikul. Postimehe trump on kindlasti see, et ta on suutnud 160 aastat teha hästi loetavat ajalehte ja praegu on tegemist kvaliteetajakirjanduse lipulaevaga.

-Miks otsustasite just Eesti Meediasse tööle tulla?

Paljud mind tundvad inimesed on öelnud, et oli ainult aja küsimus, millal ma tagasi ajakirjanduse juurde tulen. See pakkumine, mille Eesti Meedia tegi, oli minu jaoks põnev ja huvitav ning seetõttu ma selle väljakutse vastu võtsin.