Epp Maria Kokamäel jäi tee üllatusest kurku kinni

"Kas ikka mina, Epp Maria Kokamägi? Uskumatu!" hüüatab kunstnik ja tunnistab, et uudis Valgetähe IV klassi teenetemärgist tuli suure üllatusena ja ta ei suuda seda praegugi uskuda. "Ma joon just teed ja see jääb kohe kurku kinni."

Niisugust autasu pole kunstnikuna omapäi käija töö tunnustuseks oodanud. "Ma ei allu ametlikule kunstipoliitikale ega mahu ühtegi raami," teatab naine ja arvab jätkuvalt, et midagi on segamini aetud.

Kunstnikul on praegu palju tööd. "Järgmisel nädalal panen Elva uues kultuurimajas näituse üles, nii et pintseldan ja raamin ja pildistan oma töid," räägib Kokamägi.

Muidu figuraalne maaliv kunstnik on nüüd võtnud uue suuna ja töötab Eesti maastike kallal. "Mu isa oli hästi hea maastikumaalija ja ma alati arvasin, et ma ei suuda kunagi sellele tasemele küündida. Loodus on ju nii imeline, et teda jäädvustada on võimatu. Aga nüüd ma siis vaikselt nokitsen ja püüan talle lähedale saada," räägib Kokamägi, kes elab Pärnumaal looduse keskel ja kujutab maalidel kadakaid ja kive.

Kunstnik on rõõmus sellegi üle, et saab Elvas avatavas kultuurimajas esimesena näituse teha. "Suur au on esimene olla seal oma näitusega," räägib Kokamägi.