Romantilise ranna tee ekspertide grupp jagas Moldovas kogemusi

Tegemist on Eesti välisministeeriumi turismipoliitika ja halduse valdkonnas toetatud koostööprojekti "Jätkusuutliku maaturismi arengu toetamine Moldova põhjaregioonis (Supporting development of sustainable rural tourism in the North Development Region of Moldova)" esimese külaskäiguga.

Projekti koostööpartner on Moldova Põhja regiooni arenduskeskus (North Regional Development Agency). Plaani eesmärk on vahetada kogemusi Moldova Põhja regiooni ja LEADERi kohaliku tegevusgrupi Pärnu Lahe Partnerluskogu vahel maaturismi arendamises. Projektis pööratakse suurt tähelepanu naiste ja noorte ettevõtluse edendamisele.

Kogemusi Pärnumaa avaliku ja erasektori turismialasest koostööst jagas SA Pärnumaa Turismi tegevjuht Kaire Ilus. Pärnu lahe partnerluskogu romantilise rannatee võrgustiku arendamisest andis ülevaate PLPK tegevjuht Mercedes Merimaa. Peale selle olid kaasas romantilise rannatee eri sektorite esindajad, kes vahendasid, kuidas nõukogudeaegset rannaäärset kinnist piirkonda arendada turismipiirkonnaks eri valdkondade koostöös. Kogemusi jagasid Koonga vallavanem, riigihalduse ministri nõunik Mikk Pikkmets, Tartu ülikooli Pärnu kolledži õppejõud ja Kollamaa puhkemaja perenaine Marika Kose, Maria talu peremees Enn Rand, Kosmonautika puhkekeskuse arendaja Aivar Merila.

Eesti kogemused maaturismi arendamisel romantilise rannatee piirkonnas äratasid Moldova kolleegides elavat huvi ja ekspertide grupile sai osaks soe vastuvõtt koos huviga jätkata koostööd maapiirkondade, valdade, MTÜde tasandil.

PLPK ootab Moldova delegatsiooni õppereisile romantilise rannatee turismipiirkonda märtsis-aprillis.

Romantiline rannatee on koostöövõrgustik ja turismipiirkond LEADERi kohaliku tegevusgrupi PLPK tegevuspiirkonnas. See hõlmab muuhulgas kogu Pärnumaa rannikuäärset piirkonda: Häädemeeste, Tahkuranna, Sauga, Audru, Tõstamaa, Koonga, Saarde, Varbla ja Kihnu valda.