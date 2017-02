Kui ilusate ilmadega igapäevane rattaretk mind vahel Tahkuranna valda Silla teele või Sauga valda Nigula teele viib, on mul alati üksjagu kõhe. Kardan, et mõni kohalik ametimees nõuab mult tasu tee tallamise eest, sest johtuvalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest on omavalitsuse ülesanne korraldada vallas kohalike teede korrashoidu.