Bändid põletavad püha vaimu

Õhtu avab kohalik punkbänd Seevald, kes on koleilusaid helisid loonud juba 2004. aastast ja üle kümneaastase musitseerimise käigus lava jaganud nimekate Eesti artistidega nagu J.M.K.E., Velikije Luki, Vennaskond ja Turist.

Tund aega hiljem võtab järje üle osalt samadest liikmetest koosnev samuti suvepealinnast pärit hevikvartett Rotiküla Kõutsid.

Kella kümneks antakse teatepulk muhulaste kätte: lava vallutab meloodilise thrash metal`i ansambel Maleva, kes on samuti üle kümnendi Eestit kurja muusikaga vürtsitanud ja soojendanud tuntumaid bände nagu Metsatöll No-Big-Silence ja Tharaphita.

Tund enne keskööd paneb üritusele punkti Võrumaalt pärit noor tehnilise thrash metal`i esindaja Tankist, kes on vaid kolme tegutsemisaasta vältel esinenud Tharaphita ja Loitsu juubelikontserdil, soojendanud Metsatöllu ja Taaka, jaganud festivalilava maailmakuulsa punkbändiga The Exploited.

Kõik pundid lubavad otsekohest ja jõulist kontserti, mis ei tohiks külmaks jätta ühtki rokisõpra.

Nelja eri stiili viljeleva bändi ühisprojekt hakkas idanema mõttest, et Tankist pole veel Pärnus esinenud. Tankisti mänedžeri ja disaineri Rainer Parijõgi sõnutsi vihjab ürituse pealkiri "Pühavaimu põletamine" sellele, et neist bändidest religioosseid inimesi ei leia.

"Tankist on religioonivastane, üdini ateistlik bänd. Kõmulisim asi, mida teinud oleme, oli see, kui salvestasime Võru Katariina kirikus lugu "God Delusion". Saime kirikuõpetajalt loa, vaimulik ise andis võtme ja käisime öösel salvestamas, hommikul viisime võtme talle tagasi. Ta teadis, et tahame teha religiooniteemalist laulu, aga me ei täpsustanud, et see on religioonivastane," meenutas ta paari aasta tagust lugu.

Musta Rüütli baar avab ürituse uksed kell 19.