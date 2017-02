Riid arstiga ajab teise linna ravile

Perearsti saatekiri on Eestis üldine ja seda võib kasutada ükskõik millises Eesti haiglas enda valitud arstile pääsemiseks.

Lahkheli korral soovitab Tammepuu esmalt siiski rahuneda, seejärel püüda suhet arstiga taastada.

Kui aga tundub, et suhtest ei saa enam asja, välditakse Tammepuu ütlusel edaspidi niisuguseid kontakte. “Ei minda rohkem selle arsti juurde,” täpsustas ta.

Kui tegu pole üldise ega korduva probleemiga, ei soovita Tammepuu otsejoones ajakirjanduse poole pöörduda, sest meedia vahendusel teineteise süüdistamine ei aita suhet arstiga taastada. Poriloopimine õõnestab usaldust. “Kes pole juures olnud, ei tea tegelikult, kuidas kõik täpselt juhtus. Seepärast ei saa me hinnangut anda,” rääkis ta.

Kui patsient tunneb, et tema õigusi on solvatud, soovitab Tammepuu kirjutada haigla juhtkonnale ja loota, et probleem lahendatakse. “Kui ühe arsti kohta tuleb palju kaebusi, on tööandjal lihtsam tohtrit koolitada,” lisas ta.

Kui aga tegemist on raviveaga ja inimene tunneb, et tahab seda fikseerida, tuleks esitada avaldus sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste eksperdikomisjoni, juhul kui haiglast abi ei saada.

Praegu kehtivad Eestis sellised reeglid, et patsient peab ise oma väiteid tõestama: kõik asjasse puutuvad dokumendid komisjonile esitamiseks tuleb inimesel haiglast küsida. Paljudes Euroopa riikides käivad asjad teistpidi.

Tammepuu kinnitusel saab abi küsida patsientide liidustki. “Seda nõu ikka anname, kuidas käituda. Dokumendid tuleb inimesel haiglast ise küsida. Meie ütleme, kuhu minna, kuidas avaldus täita ja kuidas seda menetletakse,” selgitas Tammepuu.

Tervishoiuteenuste eksperdikomisjoni otsus on dokument, mida saab kohtus tõendina kasutada. “Kohtuski on vaja tõendeid, sest isegi kui miski tundub ilmne, ei pruugi see nii olla. Enne kohtusse minekut on ikkagi vaja ekspertide hinnangut,” selgitas Tammepuu.

Isegi juhul, kui komisjon tuvastab ravivea, tuleb inimesel kohtusse pöörduda, sest eksperdikomisjonil ei ole muud funktsiooni kui hinnata kolleegide tööd. Tammepuu tuletab meelde, et kohtusse pöörduv inimene peab arvestama sellega, et tal tuleb palgata juriidiline esindaja.

Patsientide liidu esindaja ütlust mööda on praeguse süsteemi nõrkus see, et inimene peab ise kõike tõestama ja oma esindamise eest maksma.

Tammepuu juttu mööda tuleb aga ravivigu Eestis õnneks harva ette. Kohtulahendites on arsti viga tuvastatud väga vähestel juhtudel. “Selles mõttes võiks patsientide süda olla rahul, et enamikul kordadest saab Eesti meditsiinist väga head abi,” rääkis ta.

Tihtilugu piisab aga Tammepuu meelest inimesele teadmisest, et arst tegi vea ja asi kohtuni ei jõuagi.

Patsientide liidu esindaja rõhutas, et ravitöö korrektsus ja arsti suhtlusoskus on eri asjad. Õigusaktid reguleerivad üksnes ravitööd. “Isegi kui tulevikus hakkab kehtima arstide mittesüülise vastutuse süsteem, ei lahenda see juhtumeid, kus inimesed kaotavad enesekontrolli ja lähevad tülli,” märkis ta.

Tammepuu nentis, et sõnavahetusega päädinud juhtumite puhul on patsient paratamatult nõrgem pool, sest tema tuleb oma murega ja arsti käes on tõe monopol. Teisalt tuleb arvestada, et paljudes valdkondades arste napib ja tohtritel on väga suur töökoormus. Sestap võivad mõnikord asjad juhtuda ja arstide hulgaski leidub eri suhtlusoskusega inimesi.

Lapse arstiga tülli läinud ema sai Pärnu haiglalt kaebusele vastuse 19. jaanuaril, kuid ei jäänud sellega rahule ja esitas järgmise küsimuse, mida tema lapsevanemana arstiga suheldes valesti tegi. Sellele pöördumisele pole ta siiani vastust saanud.

Tammepuu usub, et selle juhtumi puhul võinuks haigla patsiendi ees vabandada ja pakkuda talle uut vastuvõtuaega, et lapse tervisemure saaks kodulinnas lahenduse. “See oleks võtnud patsiendilt soovi edasi kaevata,” tõdes ta.