Galerii: Pärnus jätkub taksojuhi röövmõrva protsess

"Kui alguses esimesel istungil leidsin, et küsimus on, miks ja kuidas nad seda tegid, siis nüüd leian, et vastus on teada," lausus Lääne ringkonnaprokurör Gardi Anderson. "Miks nii piinavalt? Kuidas inimelu on nii väärtusetu kui auto? Mõlema põhjus on sama: lihtsalt tekkis idee ja see viidi ellu."

Anderson põhjendas 30. jaanuaril kolmandal istungil, et kuna süüdistatavad andsid esimesed ütlused alles kohtuistungil, polnud varem võimalik nende ütlusi kontrollida.

Prokuröri jutu järgi on süüdistatavad esitanud kohtus vastuolulisi ja valeväiteid. "Õigluse huvides on korrektne esitada tõendeid, millega lükata ümber valeväited," lausus prokurör, lisades, et muidu jääks kohtuotsus tuginema vääratele ütlustele.

Muu hulgas tõi Anderson välja, et Hiienurmed valetasid Eestisse saabumise põhjuse kohta. Ta ütles, et vennad ei tulnud Eestisse vanavanematele külla, nagu nad väitsid 9. jaanuari istungil, vaid relvi soetama.