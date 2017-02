Pildid: Audru vald valis aasta sportlased ja tänas kultuuritegijaid

Aasta parima noorsportlase nominendid olid neidudest Kristel Gustavson, Viola Hambidge ja Carlyn Pukk, tunnustuse pälvis Pukk.

Gustavson on tegelnud sõudmisega üle kuue aasta Pärnu Kalevi sõudeklubis. Ta kuulub noortekoondisse, mille koosseisus on saavutanud märkimisväärseid tulemusi nii Eesti kui välismaal.

Hambidge on kõigest kümneaastane, kuid väle nagu tuul. Oma vanuseklassis on tal medalikohad kõikidelt Pärnumaa tuntumatelt jooksuvõistlustelt.

Pukk on erakordselt tubli kergejõustiklane, kes lepib vaid medalikohtadega.

Aasta parima noorsportlase nominendid noormeestest olid Tauno Danilov, Walter Herold ja Kahro Koit Koitla. Aasta noorsportlaseks nimetati Koitla.

Danilovi 2016. aasta parim sporditulemus oli Eestimaa suvemängude 3000 meetri jooksu esimene koht.

Herold on tegelnud seinatennisega vaid kaks aastat, kuid tulemused on juba märkimisväärsed. Neist parimad on Eesti juunioride meistrivõistluste U19 kolmas koht ja ESqFi meeste esiliiga 13. koht.

Koitlat võrdlesid tunnustajad Vändra karuga, kelle käes on raske sangpomm kui pingpongipall: kui tema võistlusel osaleb, on korraldajal esikoha diplom juba ette trükitud.

Aasta parima naissportlase tiitliga pärjati Signe Kobolt, kelle käes on kuul ja ketas sama loomulikud kui lapsele mänguasjad. Parim tulemus oli mullu Pärnumaa valdade suvemängude kettaheite 11. koht.

Aasta parim meessportlane on Üllar Pärnat, kes on valmis oma koduvalda esindama mistahes võistlustel.

Parimaks veteransportlaseks valiti Pille Kuusik, kes tegeleb Aruvälja lasteaias lastega ja võitis Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali sangpommi rebimises.

Aasta üllataja tiitlile olid nomineeritud Lavassaare tennisistid Sveta Hiiemäe, Juku Jääger, Merle Lillak, Estelle Lillak ja Annika Jääger, kelle treeningud algasid mullu sügisel Jaan Mooritsa eestvedamisel.

Samuti pürgis aasta üllatajaks Punnvõrride võidusõit ühes korraldajatega (Helgi Roots, Sulev Kase, Ervin Hansalu, Meelis Tiido, Rein Kruusalu, Ado Kirsi, Harli Hansen).

Aasta üllatajaks kuulutati Liisbet Puust, kes osales 2016. aastal Eesti delegatsiooni liikmena olümpiamängudel Eestile medali toonud sõudekoondise füsioterapeudina. Tunnustajad möönsid, et oma osa selles saavutuses on kahtlemata sportlaste taustajõul.

Aasta parimaks võistkonnaks kuulutati sangpommi võistkond koosseisus Kahro Koit Koitla, Raldi Kaljurand, Laura Kallas, Brigitta Kaelep, Pille Kuusik, Aire Intsaar, Olev Vendelin, treener Valdi Killing. Ära märgiti esimene koht Eestimaa spordiliidu Jõud meistrivõistlustelt sangpommi kahevõistluses.

Aasta treeneriks valiti Valdi Killing.

Aasta spordielu toetaja on AS Danspin, kes hoiab õlga all korvpalli jõuluturniiril ja kinkis Audru kooli korvpallimeeskonnale võistkonnavormi.

Kultuuritegijate hulgas nominente välja ei kuulutatud, tänusõnad valla kultuurielu edendamise eest öeldi edasi kõigile.