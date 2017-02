Ülemuse auto pesemisest lubab keelduda ametijuhend

"Meie inimesed on väga alandlikud. Mida väiksem linn, seda enam soovitakse oma töökohta iga hinna eest hoida," rääkis ametiühingute keskliidu Pärnumaa osakonna juhataja Tiina Parkja. Ta tõi välja, et ülemuse käsul minnakse märksa kaugemalegi kui auto pesemine ja muru niitmine. "Tööandja rahalise seisu parandamiseks on inimesed oma isiklikku varagi panti pannud," lisas Parkja.

Parkja soovitas töötajail siiski selja sirgu lüüa ja sellelaadsetest lisakohustustest keelduda.

Pärnu Postimehega kõnelnud kunagine hotellitöötaja Teele rääkis, et temal paluti korra ülemuse kodu koristada. Sellest neiu keeldus ja rohkem niisuguseid palveid temani ei jõudnud.

Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja Anni Raigna selgitas, et töötajalt saab nõuda ülesannete täitmist, milles ametijuhendiga kokku lepitud. Vaid hädavajaduse korral on töötajal kohustus teha muud tööd.

"Tööülesanded peavad olema selged ja arusaadavad, tagamaks, et töötaja ametisse astudes teaks, milliste kohustuste täitmist temalt oodatakse," ütles Raigna. "Kui töötaja leiab, et palutu ei ole töö või selle iseloomuga seotud, võib ta ülesande täitmisest keelduda, kuid oma seisukohta tuleks tööandjale selgelt väljendada."

Raigna lisas, et inspektsiooni ei jõua kuigi tihti kaebusi või vaidlusi, mis puudutaks ülemuse erahuvides tegutsemist. Ametiühingute esindaja Parkna tõdes, et sellistel teemadel ei tavatseta juurelda ja kui asi jääb mõistuse piiresse, ei ole kolleegide aitamine taunitav.