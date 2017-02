Armastuse võti peitub suhtes iseendaga

Loengupidaja Kristjan Puusild leiab, et oleme praegu välismaailmale orienteeruva ajastu lõppfaasis. “Juba näeme, kuidas inimesed huvituvad üha rohkem sisemaailmast,” räägib Kristjan Puusild. Ainuke mure on tema meelest selles, et pööre toimub välismaailma reeglite järgi: hingeteemadest on saanud tarbekaup. Valentinipäeva eel on meilgi põhjust Puusillaga sisemaailmast pikemalt vestelda. Nädala hakul alustas mees Pärnu kolledžis loengukursusega armastusest.