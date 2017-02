Visa Pärnu võitles end võidule

Tasavägise avaveerandi võitis 25:19 võõrustaja Valga-Valka.

Teisel veerandil haarasid piirilinlased ohjad ja läksid järjepanu kaugelt tabades 11 punktiga juhtima. Pärnu ei jätnud jonni ja tuli jõudsalt järele. Pärast Edvinas Šeškuse tabavat viimase sekundi kaugviset läksid meeskonnad poolajapausile võõrustajate 46:44 eduseisus.

Teine poolaeg algas Pärnu keskmängija Domagoj Bubalo pealtpanekuga, kuid see Valga-Valkat rivist välja ei löönud. Perioodi keskpaigaks oli Eesti-Läti ühistiim kasvatanud oma edu üheksapunktiseks. Pärnakad püsisid aga sitkelt kannul ja enne viimast veerandit oli Valga-Valka edu 66:64.

Kui viimast veerandit oli mängitud umbes kaks minutit, jõudis Pärnu 70:70 viigini. Õige pea, pärast Bubalo korvi, oli Pärnu 72:70 ees. Seejärel hakkasid pärnakad agaralt edu kasvatama ja jõudsid 11 punkti kaugusele. Võõrustajatel õnnestus küll suuresti Strupovicsi vedamisel tulla nelja punkti kaugusele, kuid Sadama-mehed edu käest ei andnud.

Pärnu eest oli pidurdamatus hoos Mihkel Kirves, kes viskas 28 punkti. Seejuures väärib märkimist, et Kirves tabas kõik kümme teele saadetud kahepunktiviset ja kaheksa vabaviset üheksast.

Bubalo viskas 25 punkti ja hankis 12 lauapalli. Šeškus lisas sellele 15 ja Reinar Hallik 14 punkti.

Rannar Raap jagas tiimikaaslastele kümme tulemuslikku söötu.

Valga-Valka eest tegi Pärnule enim kurja Reinis Strupovics, kes viskas 30 punkti.

Pärnu Sadam on turniiritabelis 11 võidu ja 12 kaotusega viies. Valga-Valka on kaheksas.

Teisipäeval mängib Pärnu kodusaalis TTÜ meeskonnaga.